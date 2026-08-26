Henderson снизил чистую прибыль за полугодие 2026 в два раза

Российский ретейлер мужской одежды Henderson сообщил, что чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась более чем вдвое до 452,839 млн рублей, несмотря на рост выручки до 11,204 млрд рублей.
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