Новый путепровод связал Инженерную улицу с Северным округом

Теперь в САО можно доехать за пару минут Над путями Савёловского направления Московской железной дороги, возле станции МЦД-1 Бескудниково, проложен новый автомобильный путепровод, соединивший Алтуфьевский район с районом Восточное Дегунино.
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