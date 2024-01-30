Режиссера «Мастера и Маргариты» Локшина требуют привлечь к ответственности

Виталий Бородин считает, что он дискредитирует армию РФ Евгений Цыганов и Юлия Снигирь kino-teatr.ru Пока фанаты романа Михаила Булгакова оценивают новую экранизацию «Мастера и Маргариты», режиссера картины Михаила Локшина требуют проверить на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ.