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В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения

В Южном порту уничтожено судно с грузом для ВСУ: эксперт о перекрытии каналов снабжения

Каналы снабжения ВСУ перекрывают один за другим — Россия уничтожила в порту Южный судно с военным грузом, а удары по портовой инфраструктуре стали системными.

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