Что-то не ладное творится в датском королевстве

Юрий Николаев

А Вы заметили дорогие Друзья, что чем больше поступает возмущений и протестов против мигрантского движения от Народа России, тем больше появляется лоббистов и заступников за этих средневековых скотов?! Ведь раньше ни разу не звучали выше обозначенные фамилии, вот, появились. И уверяю Вас, теперь уже не с каждым годом, а с каждым месяцем будет хуже и хуже. Потому чот ОНИ считают нас слабыми и ведут себя по сути безнаказанно, а кто нас делает слабыми, правильно НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО беззубое!