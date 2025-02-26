Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    А Вы заметили дорогие Друзья, что чем больше поступает возмущений и протестов против мигрантского движения от Народа ...Что-то не ладное ...
  • vladstamp
    Если ужесточение миграционного законодательства требуют ФСБ, СК и МВД, то вводить ужесточения без согласования с минт...Что-то не ладное ...
  • АндрейБорков
    «Пилите гири, они...

Что-то не ладное творится в датском королевстве

Что-то не ладное творится в датском королевстве

МВД: Почти 766 тыс. несовершеннолетних мигрантов находится в России. "По нашим оценкам, порядка 766 тыс.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вина  в  этом на властях России.
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6 час.
vladstamp
Если ужесточение миграционного законодательства требуют ФСБ, СК и МВД, то вводить ужесточения без согласования с минтруда!!!
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1 час.
Юрий Николаев
А Вы заметили дорогие Друзья, что чем больше поступает возмущений и протестов против мигрантского движения от Народа России, тем больше появляется лоббистов и заступников за этих средневековых скотов?! Ведь раньше ни разу не звучали выше обозначенные фамилии, вот, появились. И уверяю Вас, теперь уже не с каждым годом, а с каждым месяцем будет хуже и хуже. Потому чот ОНИ считают нас слабыми и ведут себя по сути безнаказанно, а кто нас делает слабыми, правильно НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО беззубое!
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19 мин.
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