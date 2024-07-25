Жадность криптоинвесторов снижается первую половину недели

Индикатор жадности и страха криптоинвесторов, снижается первую половину недели. Падение Crypto Fear & Greed Index началось сразу по достижению индексом зоны перекупленности и продолжается первую половину недели, что свидетельствует о слабости бычьего тренда.
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