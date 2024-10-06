Иностранный гражданин объявлен персоной нон грата в Молдове на пять лет

60-летний иностранный гражданин был объявлен на пять лет персоной нон грата в Республике Молдова, поскольку он оказался вовлеченным во внутренние дела нашей страны, создавая угрозу национальной безопасности.
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