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Нюджент-Хопкинс набрал 1+4 с «Вегасом». Это его 2-й матч в НХЛ с 5 очками, первый был в 2011 году

Райан Нюджент-Хопкинс набрал 1+4 с «Вегасом», это его второй матч в НХЛ с 5 очками. Форвард «Эдмонтона» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (7:4).

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