Что нельзя смывать в унитаз: советы эксперта Николая Васильева Юлия ЧелкановаУнитаз — это не место для сброса всех возможных отходов, и об этом напоминает заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.
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