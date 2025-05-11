Что нельзя смывать в унитаз: советы эксперта Николая Васильева Юлия ЧелкановаУнитаз — это не место для сброса всех возможных отходов, и об этом напоминает заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.