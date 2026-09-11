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temapenza

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Германский дог наводит кошмар одним видом: какой нрав прячется за ростом под метр

Германский дог – это собака, которую нереально не увидеть. Рост под метр, вес под центнер, грудная клеточка как бочка – и при всем этом ласковый, практически детский взор, обращенный к владельцу.

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