Президент України Володимир Зеленський (архівне фото) Володимир Зеленський: Ми готові до експорту зерна, але нам потрібен безпековий коридор В Україні відкинули ідею експорту зерна через Білорусь і не довіряють обіцянкам Росії не використовувати торгову акваторію для нападу на Одесу КИЇВ – Найкращою гарантією розблокування українських портів для вивезення зерна є розміщення протикорабельних систем на […] Сообщение Володимир Зеленський: Ми готові до експорту зерна, але нам потрібний коридор безпеки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.