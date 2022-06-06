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Володимир Зеленський: Ми готові до експорту зерна, але нам потрібний коридор безпеки

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)   Володимир Зеленський: Ми готові до експорту зерна, але нам потрібен безпековий коридор В Україні відкинули ідею експорту зерна через Білорусь і не довіряють обіцянкам Росії не використовувати торгову акваторію для нападу на Одесу КИЇВ – Найкращою гарантією розблокування українських портів для вивезення зерна є розміщення протикорабельних систем на […] Сообщение Володимир Зеленський: Ми готові до експорту зерна, але нам потрібний коридор безпеки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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