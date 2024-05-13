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Названо имя нового главы Минобороны РФ

Названо имя нового главы Минобороны РФ

12 мая президент Путин предложил назначить министром обороны вместо Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, Андрея Белоусова В прошлом правительстве он занимал должность первого вице-премьера, курирующего нацпроекты и экономический блок Белоусов родился 17 марта 1959 года, в 1981 году окончил с отличием экономический факультет МГУ.

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