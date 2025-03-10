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Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов за ночь Расчёты систем противовоздушной обороны пресекли попытку девяти украинских беспилотников атаковать территорию России в ночь на 10 марта.

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