Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов за ночь Расчёты систем противовоздушной обороны пресекли попытку девяти украинских беспилотников атаковать территорию России в ночь на 10 марта.
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