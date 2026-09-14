Около 100 тысяч мигрантов уехали из России в Узбекистан за 10 дней

Почти 100 тысяч граждан Узбекистана вернулись на родину из России всего за десять дней. По данным Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости республики, с 25 августа по 5 сентября границу пересекли 96 415 человек.
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