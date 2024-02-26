Приметы и поверья на Кирилла Весноуказчика, 27 февраля 2024 года, расскажут о весенней погоде Дмитрий СавенковКаждый год у верующих россиян 27 февраля отмечается национальный праздник — Кирилл Весноуказчик.
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