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Рябков: в 2024-м не идет речь о приеме новых членов БРИКС в полном смысле слова

В 2024 году не идет речь о приеме новых членов БРИКС в полном смысле слова. Об этом заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который стал собеседником сербской газеты «Политика».

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