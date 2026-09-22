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Chery iCaur V27 Long-Range: запуск 30 сентября на фоне падающих продаж

Chery iCaur V27 Long-Range: запуск 30 сентября на фоне падающих продаж

Chery официально запустит iCaur V27 Long-Range Edition 30 сентября 2026 года. Средне-крупный рамный SUV, известный на внутреннем рынке как iCar V27, получит обновление, ориентированное на запас хода, а также улучшения комфорта салона и интеллектуальных технологий, сообщает IT Home.

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