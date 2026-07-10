ГУР Украины обещало русскому выплату за подрыв аэродрома «Ростов-Центральный»

Аванс в размере 20% мужчина получил от украинских кураторов, но взрыва не случилось.Главное управление разведки Министерства обороны Украины пообещало денежное вознаграждение гражданину России за совершение диверсии на военном аэродроме «Ростов-Центральный».
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