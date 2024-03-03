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На орловском предприятии работник упал в шахту лифта и погиб

На орловском предприятии работник упал в шахту лифта и погиб

В городе Ливны на производстве погиб человек.  По предварительным данным, 2 марта 2024 года в одном из производственных помещений ливенского предприятия во время проведения работ на высоте 43-летний работник упал в шахту лифта и погиб.

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