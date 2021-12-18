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Антонов заявил об ответственности Вашингтона в кризисе беженцев на границе ЕС

Антонов заявил об ответственности Вашингтона в кризисе беженцев на границе ЕС

Кризис беженцев на восточной границе Европы появился не по вине Минска, а стал итогом попыток Запада навязать миру собственное видение демократии, заявил российский посол в США Анатолий Антонов во время беседы с американским изданием Newsweek.

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