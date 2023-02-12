Закон и Порядок

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Откуда у России взялись морские беспилотники-«камикадзе»

Откуда у России взялись морские беспилотники-«камикадзе»

Накануне на украинских фронтах произошло очень важное событие. В ночь на 10 февраля 2023 года морской беспилотник-«камикадзе» неизвестной конструкции и неустановленной принадлежности атаковал опоры разводного моста в Затоке Одесской области.

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