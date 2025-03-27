Ученые Сколтеха научили нейросеть сомневаться для большей точности

Исследователи Центра искусственного интеллекта Сколтеха совместно с коллегами из Института проблем передачи информации РАН представили на конференции WACV-2025 разработанный ими метод, который позволяет нейросетям точнее оценивать собственную «уверенность» в прогнозах.
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