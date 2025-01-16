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Царьград

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Депутаты требуют поднять возраст покупки пневматического оружия до 18 лет

Депутаты требуют поднять возраст покупки пневматического оружия до 18 лет

Первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев предложил законодательно запретить продажу пневматического оружия лицам младше 18 лет.

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