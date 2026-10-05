ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

«Видеть в ребенке личность»: Герой России назвал главную задачу современного учителя

«Видеть в ребенке личность»: Герой России назвал главную задачу современного учителя

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Герой России Игорь Юргин заявил, что качественное школьное образование дает подрастающему поколению инструменты для решения сложных задач и обеспечения технологического суверенитета государства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым