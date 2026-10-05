«Видеть в ребенке личность»: Герой России назвал главную задачу современного учителя

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Герой России Игорь Юргин заявил, что качественное школьное образование дает подрастающему поколению инструменты для решения сложных задач и обеспечения технологического суверенитета государства.
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