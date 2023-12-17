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По требованию регуляторов Tesla усилила контроль за поведением водителя при а...

По требованию регуляторов Tesla усилила контроль за поведением водителя при а...

По требованию регуляторов Tesla усилила контроль за поведением водителя при активности автопилотаНа уходящей неделе американское агентство NHTSA принудило компанию Tesla обновить бортовое ПО на 2 млн электромобилей данной марки с целью усиления контроля за поведением водителей при активности систем Autopilot и FSD.

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