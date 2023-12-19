Технологическая революция: о чем Путин общался с победителями чемпионата «Профессионалы»

О примерах доблести и самоотверженности по отношению к своей стране говорили сегодня в Москве. Своими идеями о будущем России с президентом делились студенты колледжей и школьники — победители Чемпионата по профессиональному мастерству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии