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Технологическая революция: о чем Путин общался с победителями чемпионата «Профессионалы»

Технологическая революция: о чем Путин общался с победителями чемпионата «Профессионалы»

О примерах доблести и самоотверженности по отношению к своей стране говорили сегодня в Москве. Своими идеями о будущем России с президентом делились студенты колледжей и школьники — победители Чемпионата по профессиональному мастерству.

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