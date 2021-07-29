Эксперты Народного фронта рассказали о правах авиапассажиров, путешествующих в пандемию

В медиастудии Народного фронта в рамках проекта «Правовое просвещение граждан» прошел прямой эфир по вопросам прав авиапассажиров и проблемам граждан из-за не оказанных в связи с COVID-19 услуг по организации отдыха и авиаперевозке.
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