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Газета.ру

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Ключевые объекты испанской Сеуты взяты под охрану силовыми структурами

Ключевые объекты испанской Сеуты взяты под охрану силовыми структурами

В ключевых районах испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки, развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии в связи с продолжающимся миграционным кризисом.

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