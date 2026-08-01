Ключевые объекты испанской Сеуты взяты под охрану силовыми структурами

В ключевых районах испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки, развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии в связи с продолжающимся миграционным кризисом.
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