Российская марка Aurus открыла прием предварительных заказов на обновленную версию седана Senat. Автомобиль сохранил исходную платформу и силовую установку, однако заметно изменился внешне и обзавелся дополнительными электронными функциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
- ВА Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым