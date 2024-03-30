В этом посте обитают самые пушистые кошки на свете

Внимание: людям с аллергией на кошек лучше этот пост не смотреть. Количество кошачьей шерсти на квадратный сантиметр вашего экрана просто зашкаливает! Ну а всех остальных приглашаем поумиляться, поудивляться и выбрать самую-пресамую пушистую кошку в мире.