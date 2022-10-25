Военное обозрение

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В Киеве рассчитывают на получение ежемесячной помощи от США и Европы в 4-5 млрд. долларов

В Киеве рассчитывают на получение ежемесячной помощи от США и Европы в 4-5 млрд. долларов

Украине необходимо для функционирования государства ежемесячно от 4 до 5 млрд. долларов, именно такую сумму Киев планирует получать в качестве помощи от США и Европы.

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