Жителей Архангельска приглашают на оздоровительные танцы

Лекторий, посвященный коррекции массы тела, и оздоровительные танцы будут организованы сегодня, 9 января, в 15:00 в городской детской библиотеке имени Коковина по адресу: набережная Северной Двины, дом 135.
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