Лежало рядом с кашемиром

Каждый ноябрь во мне просыпается злая бабка. И, существуй она в реальности, а не только в моей голове, будь мне лет 70, и будь всё это лет 20-30 назад, это происходило бы так: я бы ходила по рынку и ругала бы всё и всех, возмущалась бы низким качеством и высокими ценами.