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Урологи рассказали, чем чаще всего заражаются нижегородцы

Урологи рассказали, чем чаще всего заражаются нижегородцы

Уролог Михаил Телешов утверждает, что "мужских" половых болезней как таковых не существует.По словам Михаила Телешова, среди нижегородцев чаще всего встречаются хламидиоз и гонорея.

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