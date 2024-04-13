В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована, осталось принять только судебное и политическое решения, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
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