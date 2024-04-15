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Защитники небес: как РЭБ обеспечивает безопасность Крыма

Защитники небес: как РЭБ обеспечивает безопасность Крыма

В понедельник, 15 апреля, отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе. В связи с этим, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность личному составу войск за их решающую роль в защите полуострова.

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