Николай Азаров: «Такер Карлсон зондирует почву, а Трамп не будет щедрым для Украины»

Между США и РФ, помимо украинского кризиса, есть серьезные глобальные вопросы, и украинская тематика находится в контексте общих проблем - безопасности, мира, ограничения гонки ядерных и обычных вооружений.
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