В Пекине возложили цветы в память павших народных героев

Сегодня в Пекине, накануне 75-летия провозглашения Китайской Народной Республики, на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония возложения цветов в память павших народных героев, сообщает romanian.
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