Алексей Песков 1 октября 2024 г., 8:11 Запад еще два года будет бессилен перед Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей Комментируя в эфире одного из украинских Youtube-каналов итоги визита Зеленского в США, эксцентричный украинский же политолог Михаил Чаплыга вкратце пересказал статью в Wall Street Journal, причем сделал это примерно так же, как в свое время Корней Чуковский поступил со скучнейшей книгой Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо.