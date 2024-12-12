Мошенники активизировались накануне праздников и предлагают соцвыплаты

Новый год - пора чудес, подарков и. мошенничества. Пока мы готовимся к праздникам, киберпреступники совершенствуют мошеннические уловки, при этом используя праздничную атмосферу для обмана доверчивых пользователей.
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