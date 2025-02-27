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«Можно ли пить протеиновые коктейли во время беременности?»

«Можно ли пить протеиновые коктейли во время беременности?»

На ваши вопросы отвечают эксперты Parents.ru фото: Jun / iStock / Getty ImagesВ нашей рубрике «Задай вопрос эксперту» читательница Ксения спрашивает:«До беременности я регулярно ходила в тренажерный зал, наращивала мышцы, пила белковые коктейли.

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