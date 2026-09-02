Великобритания оштрафовала Citibank за нарушение антироссийских санкций

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) наложило на лондонское отделение Citibank денежный штраф в размере 4,7 млн фунтов стерлингов (около $6,35 млн).
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