Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кто на самом деле построил Кремль: итальянцы или русские зодчие

Московский Кремль сегодня — это не просто крепость и не просто резиденция президента. Это символ государства, каменная летопись, в которую вписаны имена мастеров, говоривших на разных языках.

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