Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина

Историческая часть интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, вероятнее всего, будет очень тяжело воспринята на Западе, однако и за рубежом есть аналитики и грамотные историки, которые смогут понять всю правдивость сказанного.