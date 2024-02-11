Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина

Историческая часть интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, вероятнее всего, будет очень тяжело воспринята на Западе, однако и за рубежом есть аналитики и грамотные историки, которые смогут понять всю правдивость сказанного.
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