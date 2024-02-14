Киркоров резко высказался в адрес обидчиков Пугачевой

Страстный певец считает, что все хейтеры списывают собственную бездарность на действия ПримадонныВыступивший в зоне боевых действий Филипп Киркоров, как известно, никогда не терял своего пиетета в отношении бывшей супруги, которую постоянно превозносит в беседе с журналистами.
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