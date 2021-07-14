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Представители СК России приняли участие в научно-практической конференции в Республике Беларусь

Представители СК России приняли участие в научно-практической конференции в Республике Беларусь

Представители Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также Московской и Санкт-Петербургской академий СК России приняли участие в международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика», организованной Следственным комитетом Республики Беларусь совместно с учреждением образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь».

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