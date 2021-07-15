Отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентных высот, заявил Лавров

Российско-китайские отношения стали образцом международного сотрудничества в XXI веке. Сегодня сотрудничество Москвы и Пекина строится на равноправных началах, оно не сковано идеологическими ограничителями и не направлено против других стран.
Российско-китайские отношения стали образцом международного сотрудничества в XXI веке. Сегодня сотрудничество Москвы и Пекина строится на равноправных началах, оно не сковано идеологическими ограничителями и не направлено против других стран.
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