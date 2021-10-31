Сергей ЕПолитика"Барину" из КПРФ захотелось лосятинки В своем заголовке к статье я назвал депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина "барином".Вернуться к статье3316НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаСпасибо, уважаемый автор, за правду и смелость!mark nikitinmark nikitinНиколай СопляковНу, вот нормальных пацанов теперь с работы уволят за незаконный осмотр транспортного средства депутата Государственной думы. Так еще и за подброс тушки лося в багажник автомобиля "венценосного" партайгеноссе Зюганова накинут дело...Одним словом превышение полномочий обеспечено... Теперь никому не нужно доказывать, что вез мясо для сдачи в столовую Госдумы...Владимир Негоданадо спросить Валуева , что он по этому поводу думает ? а то он , вроде , и сам не против побаловаться медвежатиной !mark nikitinmark nikitinOleg KuznetsovВалуев на медведя с голыми руками ходит. Такой, если догонит, то точно убьёт.Александр ДонигевичСИЕ " барство " имеет постоянное начало в ОГРОМНЫХ размерах со времён руководства этой общественной организации " нашим дорогим" Никитой Сергеевичем Хрущёвым .......кормчийОдин ЧЛЕН партии коммунистов убивает медведя , другой - лося. Заметьте оба не простые ЧЛЕНЫ, а так сказать верхушка партии .mark nikitinСергей КУбивать лосей и других животных в природе хорошо обеспеченным людям это негуманно. Помнится , рассказывали, что Леониду Ильичу надевали на корову шкуру лося и давали пострелять из схрона. Из этого можно сделать вывод что у нынешней КПРФ с гуманизмом не порядок. Надо чистить ряды КПРФ ОТ НЕГУМАННЫХ ЧЛЕНОВ.ВМВладимир МинаковТак вся печаль происходящего в том, что во власть идут ради получения индульгенции на неправые деяния - казнокрадство, коррупция, не преследование за нарушение законов. И данный случай повествования и вскрытия "барского" отношения получивших депутатский мандат - лишь взгляд через замочную скважину на реальность... Уж как этот мурло занимался обличением власти, указывая, что они - коммунисты, так не поступают. И.как говорил Черномырдин: " Не было никогда, и вот опять..." Если этого мудозвона не погонят из депутатов - грош цена и Зюганову, и его крохоборной шатии обличителей власти: начинай с себя!!! У Рашкина уже пенсионный возраст - пора на отдых от мирской суеты. Пусть грибы собирает да с удочкой сидит, а не животных губит.mark nikitinвладимир степченкоА вроде подорогам с нетвердым покрытия вроде проселочныхСергей СычевЛосей убивают и едросы, но кто же их посадит - они же памятники! Ждём решения суда!mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США.mark nikitinОккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво ЕР стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.владимир степченкоА вроде по новому закону запрещено передвигаться по проселочным дорогам на авто, он че с асфальта увидел что лось "дохлый" лежал, а махнул так км 5,альтруист.....не СМЕШИТЕ МОИ ТАПКИ!!!! Напоминает анегдоте про зайца и мёртвую слониху!!!!! ВО ВЛАСТЬ ИДУТ ЧТОБЫ РУБИТЬ БАБЛО!!! ПРОСТО ЛЮДИНУ ДОРОГА ТУДА ЗАКАЗАНА!!!! МЫ ИМ НУЖНЫ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НАС МОЖНО ДОИТЬ КАК БАТАРЕЙКУ!!!! ЗАРЯД КОНЧИЛСЯ-В ВЕДРО!!!!!Александр СимаковТак Рашкин же не передвигался по просёлочным дорогам! Он по ним, по его словам, ГУЛЯЛ на автомобиле!БорисРашкин дурак знал что ждут от него когда оступится и его возьмут за жопу но он посчитал себя неуязвимым вот и попался. А члены с единой России на вертолетах летают на охоту и расстреливают с них десятками оленей касуль медвежат с мамами это не проблема для следственных органов они ведь из ЕДИНОЙ РОССИИ.Житель Земли МакаренковЯ не за едросов, но пример приведи, кто летает, на каких вертолётах, где опубликовано?БорисА сколько едросов погибли когда долбили с вертолета оленей и вертолет разбился 2 года назад а сколько человек было в вертолете когда 3-4 года назад в Хакасии разбился вертолет когда расстреливали козлов прям с вертолета. а в Красноярске в Богучанах медведя хотели зимой из берлоги вытащить но поплатились самиVladimir LioubimcevПро правящих охотничков история умалчивает?Лариса Кирюхина (Данилова)Не поделился?Владимир ГерасимовНужно всю эту эту свору выбранных хамов гнать по округам откуда они пляшут и пусть там работают на производстве.А в Москву приглашать на недельку для решения главных вопросов.А сколько ещё обслуги у этих сволочей?Тогда сразу можно понизить пенсионный возраст и прибавить пенсии.ЛСЛеонид СтронгинВспоминается роман Теодора Драйзера "Западня". Кстати, и фильм хороший был.Oleg KuznetsovНе первая охота. Всегда прокатывало - сунул ксиву в нос инспектору и поехал. А вот в этот раз похоже пришёл приказ сверху: МАЧИТЬ!!!!ВКВиктор КаменскийРашкин наверняка не ангел, но такого "горбатого"слепить мог только Жириновский и компания,кретины.ВКВиктор КаменскийРашкин наверняка не ангел, но такого "горбатого"слепить мог только Жириновский и компания,кретины.Виктор ГемановПартия вырождается, когда её руководители свыкаются со своим привилегированным положением и связь с народом осуществляют только газетными статьями и теле-радиовыступлениями, а рядовые члены партии, не дождавшись реальных их дел, погружаются в мещанство, в поиск способов "нормально" жить. Словом, теория, оторванная от практики, - мертва, а оторвавшиеся от простого народа руководители - не более, чем ширма!Андрей Тихоноведресня стадами выкашивает природные ресурсы.владимир крыловАвтор,трудолюбивый жополиз из Ед-дресни,но туповат. Хоть бы не упоминал,что Рашкин поехал на крутой "дорогостоящей" Лада Ларгус,а не на Крузере или Мерсе.Комментировать
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