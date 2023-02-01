Посол Киева в Германии Макеев: Украина хочет получить ядерное оружие для «гарантий безопасности»

Украина хочет получить в свое распоряжение ядерное оружие для «гарантий безопасности». С таким заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Алексей Макеев, глава дипломатической миссии Киева в ФРГ.
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