Только этот способ поможет снизить цены на продукты – правда россияне здесь ничем не помогут Александр ЛукьяновНа днях председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов провел видеоконференцию с профсоюзными активистами Кемеровской области.
Только этот способ поможет снизить цены на продукты – правда россияне здесь ничем не помогут Александр ЛукьяновНа днях председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов провел видеоконференцию с профсоюзными активистами Кемеровской области.
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