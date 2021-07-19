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Только этот способ поможет снизить цены на продукты – правда, россияне здесь ничем не помогут

Только этот способ поможет снизить цены на продукты – правда, россияне здесь ничем не помогут

Только этот способ поможет снизить цены на продукты – правда россияне здесь ничем не помогут Александр ЛукьяновНа днях председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов провел видеоконференцию с профсоюзными активистами Кемеровской области.

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